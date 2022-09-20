Tavuk eti satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|T.C. ADALET BAKANLIĞI BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Kuruçay Mah. Şehit Ümit Çetingöz Cad. No:10 BOLU 14100 MERKEZ BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|0 374 24511 00 / 0 374 245 12 00 - 0 374 215 44 31
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|8 Kalem Tavuk Eti ve Tavuk Eti Ürünleri
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|8 Kalem Tavuk Eti ve Tavuk Eti Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Mutfak Kısmı Soğuk Hava Depoları
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 1 ( gün ) sonra işe başlanacak olup, 31/12/2022 tarihine idarece verilecek günlük sipariş miktarlarının yüklenici tarafından peyderpey teslimi yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından 1 ( bir)gün sonra