Tavuk eti satın alınacak

8 Kalem Tavuk Eti ve Tavuk Eti Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/954439

Tavuk eti satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ADALET BAKANLIĞI BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kuruçay Mah. Şehit Ümit Çetingöz Cad. No:10 BOLU 14100 MERKEZ BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 0 374 24511 00 / 0 374 245 12 00 - 0 374 215 44 31
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 8 Kalem Tavuk Eti ve Tavuk Eti Ürünleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tavuk Eti ve Tavuk Eti Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Mutfak Kısmı Soğuk Hava Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 1 ( gün ) sonra işe başlanacak olup, 31/12/2022 tarihine idarece verilecek günlük sipariş miktarlarının yüklenici tarafından peyderpey teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından 1 ( bir)gün sonra

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