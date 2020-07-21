Tavuk gübresi elektriğe çevirecek

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gölbaşı Yumurta Üretim Tesisi kümeslerinden her bir dönem sonunda çıkan kümes altlığının (tavuk dışkısı içerikli) yakma yöntemi kullanılarak bertaraf ve bu sayede elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla bir biokütle tesisi kurmayı planlıyor. Yeniçağa İlçesi, Gölbaşı Köyü, Kayabaşı Mevkiinde kurulması planlanan kümes altlığından elektrik üretimi amaçlı atık yakma tesisinde günde 95 ton atık (tavuk dışkısı ile karışık talaş) yakılarak elektrik üretilecek.

38 MİLYON LİRA YATIRIM

Yaklaşık 38 milyon lira değerindeki proje kapsamında ORC ile sistemde termal yağ ile taşınan ısı enerjisinden 2,56 MWh elektrik enerjisi üretilecek. Kabulü yapılan kümes altlıkları yeterli büyüklükteki sızdırmaz özellikteki atık kabul birimine alındıktan sonra burada göre tasnif edilerek depolanacak. Atık kabul biriminde biriktirilecek kümes altlığı atık besleme sistemi vasıtasıyla istenen oranlarda akışkan yataklı kazana sevk edilecek. Yakma tesisinde ilk ateşleme doğalgaz yardımı ile yapılacak. ORC Sisteminde kullanılan ikincil organik akışkan, kapalı çevrimde kızgın yağdan aldığı enerjinin türbinlerde mekanik enerjiye çevrilmesini sağlayacak ve türbinlerde üretilen bu mekanik enerji jeneratörde elektrik enerjisine çevrilecek.