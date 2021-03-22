Tavuk günah keçisi gösterilmemeli

Haber: Erdal Tanrıverdi

Aksoy; “Pandemi döneminde insanlar huzursuz, bu dışarda gezme olayı, piknik, mangal olmadığı sürece tavuk tüketimi çok fazla olmuyor. Açılan restoranlarda da eski rağbeti göremiyor. Açılmış olmasına rağmen herkes müşteri yokluğundan şikayetçi, insanlar korkularını yenemediler. Korkularını yenip de dışarıda yemek yiyemiyorlar. Bunun bir başka nedeni ise insanların ekonomisinin bozuk olması, çalışan insan sayısı, gelirlerinde ki azalma ile ellerinde olan birikimi bitirdiler. Çoğu işletme kapanma noktasına geldi. Herkesin elektrik, su, okul, tüketim borçları var, anca bunları dönüştürebiliyorlar. Ticaret yavaşladığı için, insanlar dışarıda yemek yiyecek paraları kendilerinde bulamadıkları için, restoran satışları da iyi değil. Şirket olarak biz bir küçülmeye gitmedik, işten çıkartma yapmadık, ekstra işçi aldık. Satışlarımız azaldı ama ürettiğimiz üründe çok bir azalma olmadı. Gelen herkese iş verdik” diyerek istihdama verdikleri öneme değindi.

Aksoy konuşmasının devamında sektör olarak maske ile yeni tanışmadıklarını söyleyerek “Maske bizim pandemi de gördüğümüz bir ürün değildi. Pandemi öncesi 5 liraya aldığımız maskeyi, pandemi sürecinde 200 liraya da aldık. Bu maliyet artışlarına rağmen tavuk fiyatları uzun süre hiç artmadı. Yılbaşında asgari ücretlere gelen %21’lik zam direkt maliyet arttırdı Ham madde maliyetleri çok yükseldi. Özellikle ambalaj ürünleri naylon, plastik ve kağıt ürünler aşırı zamlandı. Bu ürünlere ödediğimiz bedeller çok arttı. Ancak biz bunları tüketiciye yansıtmadık” dedi.

Çıkan zam haberleri de eleştiren Aksoy, “ Haberler de tavuk eti fiyatının %50 arttığını duydum, bu yanlış bir haber. Maliyetlerin çok arttığı dönemde tavuğu günah keçisi olarak göstermemek gerekiyor. Tavuk insanların beslenmelerinde tüketebileceği, kolay bulabileceği, en sağlıklı ürün. Çünkü ucuz olması dolayısıyla bir karışıklığa sebep vermeyen bir ürün” diyerek sözlerini noktaladı.