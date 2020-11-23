Tavuk kümesi küle döndü

Haber: Aysun Beykoz

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kürkçüler Mahallesi 6. Sokakta bulunan bir tavuk kümesinde meydana geldi. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı Aksa Doğalgaz ve SEDAŞ ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında onlarca tavuk telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.