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12 Ekim 2017 Perşembe
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    • Tavuklar telef oldu

    Bolu Dağı’nda tavuk yüklü kamyon kendisini başka bir aracın sıkıştırması sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu.

    12 Ekim 2017 Perşembe 11:47
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    Tavuklar telef oldu

    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, geçtiğimiz akşam saat 23.30 sıralarında D – 100 Karayolu Bolu Dağı Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Karagöz idaresinde olan 14 BV 655 plakalı canlı tavuk taşıyan kamyon, kendisini başka bir aracın sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Karagöz, araçtan yara almadan kurtulmayı başarırken, kamyon içinde bulunan tavuk kasaları etrafa dağıldı. Bazı tavuklar ise kafeslerin içerisinde sıkışarak telef oldu.

    Araçta yaklaşık 2 bin 700 adet canlı tavuk olduğu öğrenilirken, kamyon çekici yardımı ile yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Dağı’nda, Tavuk, Yüklü, Kamyon

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