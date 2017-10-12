Haber: Semih BAYKAL

Olay, geçtiğimiz akşam saat 23.30 sıralarında D – 100 Karayolu Bolu Dağı Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Karagöz idaresinde olan 14 BV 655 plakalı canlı tavuk taşıyan kamyon, kendisini başka bir aracın sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Karagöz, araçtan yara almadan kurtulmayı başarırken, kamyon içinde bulunan tavuk kasaları etrafa dağıldı. Bazı tavuklar ise kafeslerin içerisinde sıkışarak telef oldu.

Araçta yaklaşık 2 bin 700 adet canlı tavuk olduğu öğrenilirken, kamyon çekici yardımı ile yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.