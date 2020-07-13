Tayeks işçileri koronavirüs testine girdi

Haber: N. Halid Altundal

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Tayeks Tekstil Fabrikasında geçtiğimiz günlerde bazı işçilerde koronavirüs çıktı. Pozitif vakalara rağmen fabrika üretime devam etti. İşçilerin tedirgin çalışmaları ve gelen tepkiler sonrası fabrika üretime 3 gün ara verme kararı aldı. Vakaların artması üzerine Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Tüm işçiler koronavirüs testinden geçirilmek üzere toplandı. Çok sayıdaki işçiye eski Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) binasında Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından covid-19 testi yapıldı.

BASINI ENGELLEME ÇABASI

Öte yandan işçiler sırayla binaya içerisinde koronavirüs testine tabi tutulurken dışarıda basın mensupları da görüntü çekmek istedi. Çekim yapmaya başlayan basın mensupları fabrika yetkilileri tarafından bina bahçesinden çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışmalar sonucu polis çağrıldı. Polis ekiplerinin gelmesi sonrasında fabrika yetkililerin geri adım atması sonucu basın mensupları çekim yapmaya devam etti. Bazı gazeteciler fotoğraflarının çekildiğini belirterek fabrika yetkililerinden şikayetçi oldu.