Tayin isteyen öğretmenler dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli nedenlerle yer değiştirmek isteyen öğretmenler için başvuru tarihleri duyuruldu.

Yapılan duyuruda, “MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başvurular neticesinde atama işlemleri ise 29 Ocak 2021 tarihinde sonuçlandırılacak.