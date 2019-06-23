Tayini çıkan yargı mensupları uğurlandı

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz haftalarda Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adlî ve İdari Yargı 2019 yılı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalarını tamamlatarak kamuoyuyla paylaşmıştı. HSK resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kararnamelere ilimizden ayrılan yargı mensupları için bir veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine adli ve idari yargıda görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı, adliye çalışanı, cezaevleri ve denetimli serbestlik personeli ile Bolu Barosu avukatları yoğun katılım gösterdi.

Bolu Cumhuriyet Savcılığından Didim Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Çıplak, Bolu Cumhuriyet Savcılığından Bismil Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Neslinur Aslan Öztürk, Bolu Hakimliğinden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanan Hakim Hüseyin Zümrüt, Bolu Hakimliğinden Ankara Hakimliğine atanan Hakim Taner Gülşen, Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğinden Danıştay Tetkik Hakimliğine atanan Hakim Deniz Dağıstanlı Altınordu, Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğinden İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Hakim Zafer Gökdere, Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğinden Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Hakim Fikret Ekin ile emekliye ayrılan personellerimiz Abdullah Rıza Güler, Gülçin Çeltek ve Müşerref Özdilek’i yeni mesleki kariyer ve yaşamlarına uğurlandı.

Yemek sonrasında tayinen ve emeklilik nedeniyle Bolu Adalet Ailesinden ayrılanlara plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.