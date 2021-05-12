“Tayyip Beye bazen hak veriyorum”

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir demeçte, “Tanju Özcan, siyasette hep önde olmak ister. Suyun üzerinde gezmek ister, siyasetin önünde olmak ister. Tanju Özcan Bey, Muharrem Bey’in ekolünden. Bunları onun gençliğine bağlamak lazım. İlerde az konuşup, çok iş yapmayı tercih eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise İl Başkanı Karsu’nun eleştirilerine “Ben partiden yönetmiyorum” diyerek cevap vermişti.

Söz konusu açıklamalar Başkan Tanju Özcan’ı gazetecilerle bir araya geldiği programda yeniden gündeme geldi. Başkan Özcan, Karsu’nun kendisini eleştirmesini “Siyaset bizde biraz tuhaftır, CHP’liler birbirini eleştirmeyi çok sever” ifadeleriyle değerlendirdi.

“KAÇ AK PARTİLİ İL BAŞKANI ESKİTTİM BEN”

Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında, “Evet siyasette önde olmak istiyorum. Evet Muharrem İnce gibi iddialı bir adamım. Ama artık çok genç olduğum kanaatinde değilim. Partiye başladığımdan bu yana dünkü çocuk muamelesi görüyorum. 4 kez milletvekili olmuşum, 2 dönem il başkanlığı, 1 dönem ilçe başkanlığı, 2 dönem belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği, kadın kolları başkanlığı dışında her işi yapmışım yaş gelmiş 47’ye Bolu tarihine geçmişim ‘az konuşup, çok iş yapsın’ kısmına takıldım. Kazım abi aslında vicdanlı bir adamdır. Bizim galiba Kazım abiye çalışmalarımızı anlatamamakla ilgili bir sıkıntımız var diye düşünüyorum. Koronavirüs sebebiyle çok bir araya gelemiyoruz ama Kazım abi beni en çok eleştirdiği dönemlerde, aramız çok kötüyken bile, beni eleştiren partililer bile çalışkanlığıma hiç laf söylememiştir. Bugün bütün siyasi rakiplerime sorun eski belediye başkanları dâhil Tanju Özcan çalışkan değildir diyen bir tane adam olacağına inanmıyorum. Kaç AK Partili İl Başkanı eskittim ben” dedi.

“SİYASET BİZDE BİRAZ TUHAFTIR”

CHP’lilerin birbirini eleştirmeyi çok sevdiğini söyleyen Özcan, “CHP zihniyeti diyor ya Tayyip bey, bazen hak veriyorum. Bizde tuhaf bir zihniyet var. Biz kendimizi eleştirmeyi severiz. En çok kavga ettiğim adam Feridun Bey’dir. Akşama kadar kavga ediyoruz, ama biz işle ilgili kavga ediyoruz. Siyasi kavga ettiklerimiz var, dün CHP’de yumruklaştığımız bugün kol kola olduğumuz adamlar var. Siyaset bizde biraz tuhaftır.”

“HDP’Lİ OLMADIĞI SÜRECE SIKINTI YOK”

CHP Gençlik Kollarına yönetim kurulunda oğlu Can Özcan’ın da bulunduğu bir başkan ataması yapılmasının Karsu tarafından engellendiği ve atamanın gerginlik yarattığı iddialarına ilişkin ise Özcan, “Ben bir gerginlik oluştuğunu sabah öğrendim. Oğlumun yönetime girdiğini de oğlumdan akşam saat 8 buçukta öğrendim. Ben oğluma hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Parti’sine kayıt ol demedim. Herhangi bir organda görev al demedim. Babam da bana git Cumhuriyet Halk Partisine üye ol demedi veya siyaset yap demedi. Bizde böyle şeyler yok. Benim oğlum 18 yaşını doldurdu. Gitmiş Cumhuriyet Halk Partisine üye olmuş haberim yok. Oğlum, ‘gençlik kolları yönetimine girdim’ dedi. Ama bizde şöyle bir şey vardır. Ana Kademe ayrıdır, Kadın Kolları Genel Başkanlığı ayrıdır ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı ayrıdır. Ana Kademe, Gençlik Kollarını yönetimlerini atamaz veya görevden almaz. Oğlumun da gençlik kollarında görev almasında ne mutlu oldum ne de mutsuz oldum, kendi tercihidir. Yani gidip AKP’ye üye olsaydı oranın gençlik kollarında görev alsaydı sadece yüzümü asardım ama iradesine karışamam. Benim oğlum MHP’li olabilirdi, AKP’li olabilirdi, olmadı mutluluk duyuyorum babasının izinden yürüyor. HDP’li olmadığı sürece sıkıntı yok. Partide hala neden gerginlik olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.