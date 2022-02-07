Taze Fasulye 40 lira oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Güneşli bir günde kurulan Bolu Pazarı bu hafta yine müşteri azlığı ile dikkat çekti. Ürünlerin fiyatları vatandaşların cebini yakarken bu konuyu Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tuna Maltaş değerlendirdi.

TAZE FASULYE 40 LİRA

Domates 17, Salatalık 24, Sivri Biber 25, Kırmızı Biber 25, Patlıcan 30, Taze Fasulye 40, Pırasa 10, Ispanak 10, Lahana 7, Havuç 7, Kuru Soğan 3, Patates 6 liradan satışa sunuldu.

“BİZ BU SENEYE KADAR BÖYLE BİR SIKINTI GÖRMEDİK”

Hava şartlarının kötü olmasından dolayı ürünlerin istenildiği gibi yetişmediğini belirten Mustafa Maltaş, “ürünlerin fiyatları 2 kat 3 kat arttı. Elektrik, mazot, doğalgaz 2’ye 3’e katladı. Birde poşetin fiyatı arttı. Poşetin tanesi 40 kuruş 50 kuruşa geliyor. Yanında çalışanı, sigortası, işçisi esnaf bile zor durumda. Biz bu seneye kadar böyle bir sıkıntı görmedik.”

“MALİYETLER 2-3 KAT YÜKSELDİ SIKINTI BUNDAN”

40 lira olan taze fasulye hakkında konuşan Maltaş, “fasulye gerçekten çok para. Ama havaların soğuk olması bunu etkiliyor. Havalar açıldığı zaman 40 lira olan taze fasulye 20 liraya düşecek. Ama 20 lira da fazla fiyat. Gübre fiyatları yüksek, işçilik maiyeti yüksek. Biz günlüğü 150 liraya işçi çalıştırıyorduk şuan da 250 lira oldu. Maliyetler 2-3 kat yükseldi sıkıntı bundan” dedi.

“ANTALYA’YA GİDİŞ-GELİŞİM 15 MİLYARA MAL OLUYOR”

Maltaş son olarak da, “Antalya’ya benim arabam 4 bin lira yakıyordu şuan da 10 bin lira yakıyor. Her şeyi içine dahil ettiğimiz zaman benim Antalya’ya gidiş-gelişim 15 milyara mal oluyor” ifadelerini kullandı.