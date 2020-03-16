Taze fasulyenin fiyatı dudak uçuklattı

Haber: C. Kutay Aykan

Pazarda sebze ve meyvelerin azalmasının ardından fiyatlarda da büyük artışlar meydana geldi. Bu hafta Bolu pazarında bir kilo taze fasulye 30 TL’den kıl sivri biber ise 18 TL’den satıldı. Taze fasulye ile kıl sivri biber haftanın zam rekorunu kırdı. Fiyatları gören vatandaşların adeta dudakları uçukladı.

TEDBİRLER HAD SAFHADA

Ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle tedbirler had safhaya çıktı. Pazarcı esnafı ellerine plastik eldiven ve ağızlarına da maske takarak satış yaptılar. Birçok vatandaş da pazara eldiven maske takarak alışverişe çıktı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, “Herkesin alması gereken tedbirleri bizde pazarcı esnafı olarak almış bulunmaktayız. Pazarcılarımız eldiven ve maske takmadan satış yapmıyor. Bu hastalık bitinceye kadar önlemler almayı devam edeceğiz”

BORÇLAR ERTELENSİN

Başkan Altındal, esnafların virüsten dolayı zor duruma düştüğünü belirterek; “İşler birden bire düştü. Pazar dahi vatandaşlar çıkmaz oldu. Bağ-Kur, Esnaf kefalet kredileri ve banka kredi borçlarının, bu krizin bitimine kadar ertelenmesini istiyoruz” dedi.