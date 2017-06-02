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02 Haziran 2017 Cuma
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    • Taziyenin en güzel fotoğrafı

    Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker için Bolu Kent Meydanı'nda Kur'an-I Kerim okutuldu. Silah arkadaşlarını şehit veren Bolu 2. Komanda Tugay Komutanı P. Kurmay Albay Muammer Alper’e en anlamlı taziyeye Bolulu yaşlı bir teyze yaptı.

    02 Haziran 2017 Cuma 11:15
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    Taziyenin en güzel fotoğrafı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Kent Meydanında yapılan 13 şehidimiz için düzenlenen Kuran-ı Kerim ve Yasin’i Şerif okutulmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Şehitlerimiz için okunan dualar sırasında Komutan Alper, yıllarca terör örgütüne yönelik mücadelede, omuz omuza verdiği ve her daim bilirlikte olduğu silah arkadaşlarının şehit olması haberiyle bir anda yıkıldı. Ancak, dağ gibi dimdik ayakta kalıp, terör örgütlerine hiç taviz vermeyen ve acısını içine gömen Komutan Alper, Türk askerinin gerçekten ne kadar kutsal ve güçlü olduğunu Bolu halkına bir kez daha gösterdi.

    Yıllarca terör örgütleriyle mücadele eden ve Türk bayrağını, topraklarımızı gece gündüz demeden savunan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı P. Kurmay Albay Muammer Alper, örnek davranışıyla Bolulu vatandaşlarında büyük sevgisini kazandı. Şehitlerimiz için okunan dualar sonrası değerli komutan taziyeleri kabul etti. İlk taziyeyi ise yaşlı bir teyze yaptı. Arka sıralarda oturan yaşlı teyze bir anda yerinden kalkarak Komutan Alper’in yanına giderek elini omzuna atıp; “Yiğit askerim, sizler birer kahramansınız. Hep böyle dimdik ayakta durun. Kalleşlere asla taviz vermeyin” diyerek başsağlığında bulunması en anlamlı taziye oldu. Bu esnada Komutan Alper çok duygulandı ama yine de gözyaşı dökmeyerek dağ gibi ayakta durdu.  

    Anahtar Kelimeler: Şırnakın, Uludere, Ilçesi, Şenoba, Beldesinde

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