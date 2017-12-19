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19 Aralık 2017 Salı
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    • Tazminat sözleşme imzalandı

    Bolu İl Özel İdaresi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı. Sözleşme gereği Özel İdare ve bağlı birimlerde çalışan memurlar aylık olarak sosyal denge tazminatı alacak.

    19 Aralık 2017 Salı 09:49
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    Tazminat sözleşme imzalandı

    Haber: Kasım Şahin

    Valilik Makamında düzenlenen protokol imza törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koçak ve Bem-Bir Sen Bolu Şube Başkanı Selami Usta katıldı.

    Bolu Valisi Aydın Baruş, imzalanacak olan sözleşmenin tüm Özel İdare çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

    Daha sonra ise Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bolu İl Özel İdaresi ile Bem-Bir- Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini imzaladılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Özel, İdaresi, Belediye

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