Haber: Kasım Şahin

Valilik Makamında düzenlenen protokol imza törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koçak ve Bem-Bir Sen Bolu Şube Başkanı Selami Usta katıldı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, imzalanacak olan sözleşmenin tüm Özel İdare çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Daha sonra ise Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bolu İl Özel İdaresi ile Bem-Bir- Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini imzaladılar.