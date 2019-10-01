TBMM bugün açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin üçüncü yasama yılında ilimiz iki milletvekili ile temsil edilecek.

TBMM bugün açılıyor

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediye Başkanlığına seçilmesi nedeniyle milletvekilliği görevinin düşmesi sonucu bu dönem ilimiz TBMM’de iki vekil ile temsil edilecek. İlimizi Ak Partili Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’nün temsil edeceği TBMM yaklaşık iki buçuk aylık aradan sonra üçüncü yasama yılına bugün başlıyor. Yeni yasama yılı için ilk tören saat 14.00'te TBMM’deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. TBMM Genel Kurulu saat 15.00’de açılacak. Genel Kurul’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak. Akşam ise tören salonunda TBMM Başkanı Şentop’un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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