TBMM Dilekçe Komisyonuna seçildiler

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulunda geçtiğimiz hafta komisyon üyeliklerine üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylamalar neticesinde AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın meclis dilekçe komisyonuna seçildiler. Milletvekili Küpçü, Dilekçe Komisyonu Sözcüsü olarak komisyonda yer alırken Arzu Aydın ise üye olarak komisyona girdi.

Küpçü, 24. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği; 24, 25 ve 26. Dönemde ise TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev almıştı.