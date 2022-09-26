TBMM’de yoğun mesai başlıyor

DEZENFORMASYON YASASI YOLDA

Meclisin gündemi içerisinde ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ da yer alıyor. Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste konuşulacak ana gündemler arasında yer alıyor.

Teklifle birlikte, internet haber siteleri de süreli yayın kapsamına alınmış olacak. İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartları da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

1 YILDAN 3 YILA HAPİS

Halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve sağlı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını zedelemeye elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası alacak. Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenecek internet haber sitelerde de yayımlanacak. İhaleler artık internet haber sitelerinde de yer alacak.

ENDÜSTİRİDE EK TEŞFİKLER

Yeni yasama yılında Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran tarihinde kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanacak olan ruhsat, izin ve onaylara ilişkin harçlardan muaf tutulacak.

Yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket görevlileri ve yöneticilere ise bakanlık tarafından 50 bin lira ile 200 bin lira arasında idari para cezası verilecek.