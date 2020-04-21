TBMM’nin 100. Yılı Göynük’te kutlanacak

Haber: BMA

Türkiye Büyük Millet Meclisinin(TBMM) açılışı ilimiz Göynük ilçesinde düzenlenecek etkinlik ile kutlanacak. TBMM’nin açılışı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlik 23 Nisan 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Etkinlikle alakalı Göynük Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında gün içerisinde ilçemizde bulunan bütün evlere uçan balon ve Türk Bayrakları dağıtılacaktır. Saat 17.30 itibari ile top atışları ve Belediye Anonsundan yapılan ilan ile bütün balonlarımız havaya bırakılacaktır” denildi.

Etkinliğin drone çekimi ile kaydedileceği belirtilen açıklamada ayrıca, “Etkinliğe tüm halkımızın katılacağını ve gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun” ifadelerine yer verildi.