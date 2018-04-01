Haber: Semih Baykal

Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarının silinmesi ve gelecek yıllarda da bu kredinin karşılıksız olarak verilmesi için bir kanun teklifi hazırlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Gökdağ, teklifi hazırlamasındaki gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.”

KAMPANYA BAŞLATILDI

Kredi borçlarının silinmesi için öğrenciler ve üniversite mezunları tarafından internet üzerinden çok sayıda imza kampanyası da başlatılırken, yüz binlerce KYK kredisi mağduru sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenerek #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz etiketiyle taleplerini yazdı. Yapılan paylaşımlarda konuyla ilgili taleplerini dile getirenler ayrıca, “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” diyerek tepkilerini de ifade ettiler.