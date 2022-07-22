T.C. BOLU BELEDİYESİ

KARAR NO: 344

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplandı.

Toplantı açılışın yapılmasının ardından gündemin I. maddesi gereği yapılan yoklamada; Belediyemiz Meclis Üyeleri Resmiye KAHRUMAN ve Burak BALABAN ’ın mazeretleri nedeniyle izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasına geçildi.

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Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 14:01