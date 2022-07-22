T.C. GÖYNÜK İCRA DAİRESİ

2020/207 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Özellikleri : Bolu İl, Göynük İlçe, 198 Ada, 6 Parsel, KARACALAR Mahalle/Köy, Eskiköy Mevkii, Taşınmazlardan 198/6 parsel tapu kayıtlarında tarla niteliğindedir. Bolu ili Göynük ilçesi Karacalar Köyü sınırları içerisinde eskiköy mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın kadastro paftasında yola cephesi bulunmamakta olup üzerinde yapı yoktur ve köy yerleşik alanı sınırları dışındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup taşınmaz ortalama %4-6 oranında bir eğime sahiptir. Taşınmazın tarla olarak kullanıldığı tarımsal faaliyetin yapılabileceği görüldü. Taşınmaz 1 dekarlık bölümüne ait m2 değeri; 1 m2 fiyatı 10,00 TL/m2 olarak takdir edilmiştir.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1018851/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-bolu-goynukde-1-265-m2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-