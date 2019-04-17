“T.C.” ibaresi Bolu Belediyesi’ne eklendi

Haber: C. Kutay Aykan

Nisan ayı toplantısını gerçekleştiren Bolu Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, tabelada Bolu Belediyesi’nin önüne Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresinin eklenmesini önermişti. Karagöz’ün önerisini uygun gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tabelada T.C. ibaresinin en kısa sürede yer alması talimatını vermişti. Başkan Özcan’ın talimatı sonrası belediye ekipleri Bolu Belediyesi yazısının önüne T.C. ibaresini ekledi. Belediye ekiplerinin çalışmasını onlarca vatandaş da ilgiyle takip etti. T.C. ibaresinin tabelada yer almasının ardından herkes bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Öte yandan Bolu Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında da isminin önüne T.C. ibarelerini ekledi.