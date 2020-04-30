TCMB’den 10 liralık banknotlarla ilgili açıklama

Haber: N: Halid Altundal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından, E9 emisyon grubu IV. tertip 10 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. TCMB açıklamasında, “1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir” denildi.

İMZALAR DEĞİŞTİ

Açıklamada yeni banknotlar üzerinde yapılan değişiklikle ilgili olarak ise, “Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır” ifadelerine yer verildi.

TCMB, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edileceğini ve IV. tertip 100 TL’lik banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını bildirdi.