Haber: C. Kutay Aykan

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığında kurulan Türkiye Değişim Partisi ülke genelinde kongrelerini yapmaya devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi(TDP) Bolu’da ilk kongresini gerçekleştirdi. Kongrede İl Başkanlığı için aday olan Mithat Eser delegelerin seçimi ile Başkan oldu. Kongreye Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, TDP üyelerinde Kurultay Delegesi Necmettin İzol, TDP Kartal İlçe Başkanı Anıl Erdem ve Kadın Kolları MYK Üyesi Genel Başkan Yarımcısı Songül İzol katılım sağladı. Kongre, TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz’un konuşması ile başladı.

“YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATIDIR”

95 günde 62 tane vilayette il örgütlenmeyi tamamladıklarını ifade eden TDP Genel Başkan Maksut Beykoz, “Herhalde Türkiye tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar örgütlenme yapan tek parti biziz. Bunun göstergeleri zaten ortada. Bundan 2 gün önce Ankara’da büyük bir kongre yaptık. Bugün Bolu’da ve Erzincan’da kongrelerimiz var. Tahmin ediyorum ki önümüzde ki hafta içinde kongrelerimizi tamamladığımız gün artık seçime girmekte hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Sayın genel başkanım bugün Denizli’de çok selamları var özellikle söyledi. Türkiye’yi geziyor başkanımız, başkanımızın ektiklerini biz biçiyoruz. Biliyorsunuz artık Türkiye’de lidere dayalı siyaset yapılıyor. Lider, ekip ve proje. Liderimiz Mustafa Sarıgül, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır” dedi.

Maksut Beykoz’un konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Seçim sandığının hazırlanmasının ardın delegeler oylarını kullanmak üzere seçim sandığına gitti ve Mithat Eser’i başkan olarak seçti.

Seçim sonucu başkan olan Mithat Eser, “Örgütlenmede Bolu olarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız. Seçim, partimize ve Bolumuza hayırlı uğurlu olsun” diyerek tüm delegelere teşekkür etti.

Dilek ve temennilerin ardından kongre bitti.