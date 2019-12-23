TDP den dolandırıcılık uyarısı

Haber: C. Kutay AYKAN

TDP Şubesi yetkilileri, son aylarda hem Bolu’da hem de yurt genelinde bazı dolandırıcıların FETÖ terör örgütünün adını kullanarak veya kendisini Savcı, Hakim, Başkomiser gibi gösterip dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini bunan yanında evlenme vaadiyle, sosyal medya üzerinden, facebook’tan dolandırıcılık olaylarının da artış gösterdiğini belirten yetkililer 444 veya 0850 ile başlayan telefon numaralarına itibar edilmemesini, kişisel bilgilerin paylaşılmamasını ve ATM dolandırıcılarına dikkat edilmesini isteyerek, şu açıklamayı yaptılar;

EVLENME VAADİYLE DOLANDIRICIK

Özellikle Balkan ülkelerinden Türkçe konuşabilen bayanların bazı internet sitelerinden veya sosyal medya üzerinden ya da herhangi bir şekilde telefon numaralarını öğrendikleri Türk vatandaşlarını arayarak; ​.Türkiye’ye gelmeyi düşündüğünü, gelmek için paralarının olmadığını, pasaport ve uçak bileti masrafları için yardımcı olmalarını, para göndermesi halinde Türkiye’ye gelip arkadaş olabileceklerini veya evlenebileceklerini, başka ülkelerdeki Türk vatandaşlarını cep telefonları veya ülkelerindeki sabit hatlardan arayarak ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, çalışmak için Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye gelmek istediklerini, Türkiye’ye sınır kapısından giriş yapabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bu paranın olması durumunda giriş yapabileceğini, Aile fertlerinden kötü muamele gördüğünü ve kendisini zorla evlendirmek istediklerini, yurtdışına çıkmak istediğini, pasaport ve yol parasının olmadığı gibi söylemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir.

Yurt dışından arayan veya çağrı bırakan şahısların bu türde söylemlerine itibar etmeyin, mağdur olduğunuz böyle bir durum karşısında şikâyet için en yakın emniyet birimine müracaat edin.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI

Dolandırıcı şahıslar Facebook, Twitter, MySpace gibi sosyal medyalarda açtıkları sahte hesaplarla kendisini askerlik arkadaşınız, eşinizin-çocuğunuzun yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akrabanız gibi tanıtarak başının belada olduğunu, acilen paraya ihtiyacı olduğunu bildiren mesajlarla, belirli bir adrese para yollamanızı isteyerek sizleri mağdur edebilir.​

FACEBOOK'TAN PARA İSTEYEN OLURSA DİKKAT EDİN!

Yine sosyal medya hesaplarınızın internet sayfasında ekranın herhangi bir yerinde bulunan özellikle cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapan sitelerde yapılan alışveriş neticesi gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında artış tespit edilmiştir.

Piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık amacıyla yayınlanan reklamlardır. Bu tip sitelerden kesinlikle alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını kesinlikle yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikâyet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunun.​

444 VE 0 850 İLE BAŞLAYAN NUMARALARA DİKKAT!​

Dolandırıcı şahıslar, 444 ve 0850’li numaralardan arayarak, geçmişe yönelik ödenmiş kredi kartı aidatlarını veya kredi masraflarını geri almak vaadiyle, banka hesap bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirip sizi mağdur edebilirler.​

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ TANIMADIĞINIZ KİMSELERLE PAYLAŞMAYIN!

Sizi arayarak bir yıl önce yol yardımı veya sağlık sigortası yaptırmayı sesli onay ile kabul ettiğinizi ve 1200 TL borcunuzun olduğunu, ödenmezse hakkınızda yasal işlem yapılacağını söyleyen insanlara itibar etmeyin. Böyle bir telefon alırsanız bilin ki dolandırıcıların ağındasınız.​

ATM DOLANDIRICILIĞI

Bankamatiklerde işlem yaparken;​ .Şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayın. Tanımadığınız kişilerin yardım teklifini kabul etmeyin. Bankamatiklerde işlem yaparken teknik bir sorunla karşılaştığınızda, bulunduğunuz yerden ayrılmadan bankanızla irtibata geçin. ​

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 13:58