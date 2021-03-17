TDP Gnl. Bşk. Yrd. Beykoz’dan Bahçeli ve Altun’a Teşekkür ve Hatırlatma!

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bahçeli: “Vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum.” demişti. Bu paylaşımın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da iletişim fakülteleri bağlamında mesaj yayınladı. Altun, iletişim fakültelerinin önemli paydaşlar arasında yer aldığını belirterek; iletişim fakültesi hocalarının, öğrencilerinin ve tüm gençlerin Türkiye’nin iletişimini birlikte yapmaya davet ettiklerini dile getirdi.

Bahçeli ve Altun’un açıklamarının ardından TDP Yerel Medyalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz ise önemli açıklamalarda bulundu. Beykoz, Sayın Fahrettin Altun ve Sayın Devlet Bahçeli beyefendilere ülkemizin iletişim fakültelerini dile getirdikleri ve özellikle gençlerimizin üniversite bölüm tercihlerinde iletişim fakültelerine yönelimleri konusunda teşvik edici açıklamaları için teşekkür ettiklerini söyledi. Günümüz dünyasında dijitalleşme ve iletişimin önemli bir faktör olduğunu belirten Beykoz, Türkiye basının dünya basınıyla entegrasyonu ve özellikle liyakat sahibi kişilerin sektöre olumlu katkı sağlaması bağlamında faydalı olacağını ifade etti.

“İletişim Fakültesi Mezunları Ülkemizin En Büyük İşsizliğe Sahip 2. Mezun Kitlesi”

Açıklamalarının devamında ise Beykoz, Türkiye Değişim Partisi olarak biz doğru yapılan her politikayı şahıslar ve partilere bakmaksızın destekleyeceklerini ve iletişim fakültelerinin gündeme gelmesi bağlamında Sayın Altun ve Sayın Bahçeli’ye partileri adına teşekkür ettiklerini söyledi. Türkiye’nin özellikle son yıllarda iç ve dış dinamiklerden kaynaklı birtakım ekonomik sorunlara sahip olduğunu belirten Beykoz, özellikle işsizlik verilerinin endişe verici olduğunu söyledi. İşsizlik verilerine bakılığında üniversite mezunu bireylerin sayısının giderek arttığının altını çizen Beykoz, iletişim fakültesi mezunu işsiz sayısının en büyük 2. mezun kitlesi olduğunu ifade etti. İletişim fakültesi mezunu işsiz sayısının %21,8 seviyesine yükseldiğini belirten Beykoz: “Gençlerimizi üniversite bölümü tercihlerinde iletişim fakültelerine yönlendirmemiz önemli fakat işsizlik verilerini de bu noktada göz ardı etmemeliyiz. Öncelikli olarak işsiz iletişim fakültesi mezunu gençlerimize iş alanları yaratmak ve istihdama katkı sağlanması noktasında rol üstlenmek zorundayız.” dedi.

“Basında çok seslilik savunularak, sektör gelişimi desteklenmeli”

Açıklamalarının son bölümünde ise Beykoz, basın sektöründeki gelişimin temel olarak çok sesliliği savunmaktan geçtiğini söyledi. Özgür, tarafsız ve bağımsız basına günümüz dünyasında çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Beykoz, bilgi kirliliği ve haber çeşitlerinin sınırlı olmasının kamuoyu nezdinde olumsuzluklara yol açtığını ifade etti. Beykoz, karar alıcıların ve tüm kamuoyunun basının özgür ve tarafsız tutumunu destekleyici noktada olmaları gerektiğini ve TDP bu hususta hassas olduklarını dile getirdi.

Tüm sektör paydaşlarını bir araya getirerek ortak akıl neticesinde Türk basının gelişimi için önemli projeler geliştirdiklerini belirten Beykoz: “ülkemizin öncelikli konularını siyaset üstü bir noktada konumlandırıyoruz. Tarafsız ve objektif haber alma ve Türk basının gelişimi gibi hassas konular tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Bu bilinçle tüm siyasi partilerin aynı özenle sektör gelişimine katkı sunma noktasında projeler geliştirmeleri elzemdir.” dedi.