TDP’den ziyaret

Türkiye Değişim Partisi üyeleri gazetemizi ziyaret ettiÜlkemizde Mustafa Sarıgül’le siyaset arenasına katılan Türkiye değişim Partisi üyeleri gazetemizi ziyaret ederek gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular.

TDP’den ziyaret

Haber: Yasin Bilgi

Eski Şişli Belediye başkanı olan Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığında kurulan TDP ülke genelinde kongrelerini yapmaya devam ediyor. İlimizde gerçekleştirilen Bolu il kongresine katılma üzeri

Türkiye Değişim Partisi üyelerinden Kurultay Delegesi Necmettin İzol, Kartal İlçe Başkanı Anıl Erdem Kadın Kolları MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Songül İzol geldi.

TDP üyeleri gazetemize ziyarette bulundular Misafirlere TDP genel başkan yardımcısı Maksut Beykoz da eşlik etti. Yeni kurulan partinin üyeleri gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz’la Türkiye gündemine dair bilgi alışverişinde bulundular.

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