TEBRİKLER, SINIFTA KALDIN !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Herhalde herkes futbol oyununu bilir. 22 adam bir topun peşinden koşar rakip kaleye gol atmak için fırsat yaratmaya çalışırlar. En çok gol atması beklenen oyuncular forvet dediğimiz rakip kaleye yakın oynayan ve rakip takımın hatalarını fırsata çevirmeyi bu fırsatları değerlendirmeyi bilen oyunculardır. Bu oyuncular aslında topla çok oynamaz nerede nasıl duracağını ve topa nasıl vuracağını çok iyi bilirler ve oyunun skoruna direk katkı yapıp takımlarını öne geçirebilirler.

Şimdi özellikle hanımlar ya burada da mı futbol diyecekler ancak böyle deyip sayfayı kapatmadan yazının devamını okuyun ve “fırsatları iyi değerlendirir misiniz ?” yani sizden forvet olur mu? Sorusunu birazcık düşünün. Evet, biliyorum böyle sorunca biraz tuhaf oldu yüzlerde de hafif bir tebessüm meydana geldi.

“Onur bunlar nereden çıktı ne anlatmaya çalışıyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklıyorum geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadım. Hayatta fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. İzin verirseniz beni çok sinirlendiren bu olayı kısaca anlatmak istiyorum

Çoğu zaman engellenen arkadaşlarımızla sosyal medyadan birebir sohbet etme fırsatım oluyor. Yani daha doğrusu bana yazan arkadaşlarımızın mesajlarını cevapsız bırakmamaya çalışırım. Geçenlerde genç bir arkadaşımız bana yazdı. Kitap çalışması yaptım. Bu çalışmayı okuyup bana fikrini söyler misin diye. Tamam diyerek 1 hafta yazdıklarını okudum. Gerçekten iyi yazmıştı. Yani kalemi ve kurgusu sağlamdı ve yeteneği vardı.

Neyse bunları ona da yazdım. Öyküyü devam ettirmesini istedim. Tamam dedi. Sohbet etmeye başladık. Sohbet sırasında “ abi sen çok güzel yazıyorsun keşke bende köşe yazısı yazsam dedi. “ bunun üzerine bir dergi yöneticisi arkadaşımla konuştum sizin dergide misafir yazar olarak bir defa yazabilir mi dedim. Peki, yazabilir dedi.

Sonra yazar olmayı isteyen arkadaşa 3 haftaya kadar bir yazı hazırla dergide yayınlayacağız dedim. Tamam, abi yazarım dedi. Aradan 2 hafta geçti yazı yok. Tekrar konuştum “bu hafta yazıyı bekliyoruz dedim, “ yazacağım dedi. “ son bir gün kaldı. Yazı yine yok. Tekrar mesaj attım. Yarın yazı elimde olsun dedim. Hatta yazmakta problem yaşıyorsan ses kaydı gönder bana biz yazıya çeviririz dedim. “Abi yazacağım dedi. “

Son gün oldu ancak yazı gelmedi. Ben tek cümle “ Tebrikler Sınıfta kaldın! “ mesajını attım. Ondan da cevap gelmedi. Tabi ben dergideki arkadaşlara da mahcup oldum ve bunun için de çok sinirlendim. Şimdi bazıları “ sinirlenme mazereti vardır. Hasta olmuştur belki” diyecek. 3 hafta önceden bilginiz olduğu ve her fırsatta ben bu işi yapmak istiyorum dediğiniz bir iş için bence hiçbir mazeret kabul değildir.

Bakın arkadaşlar ben de çok düzenli çalışan biri değim ancak bir şeyi yapmak için söz verdiysem ne olursa olsun o işi mutlaka zamanında yaparım. Tıpkı her hafta bu yazılarda olduğu gibi çünkü bilirim bazı şeylerde ben teklersem mazeret üretirsem domino taşı etkisi ile yanımdakiler de etkilenir ve onların bana olan güveni kaybolur. O yüzden yapamayacağım şeyler için söz vermem yapacağım dediğim şeyler içinde gece gündüz uğraşırım. Şimdi beni başarılı buluyorsanız bu yüzdendir.

Şimdi buradan engellenen ve bu işleri yapmaya heves eden arkadaşlarıma sesleniyorum. Biliyorum aranızda çok yetenekli bu dünyaya ve insanlara söyleyecek sözü anlatacak öyküleri olanlar var. Ne olur hayatın önünüze çıkardığı fırsatları iyi değerlendirin. Yapacağım dediğiniz şeyleri ne olursa olsun yapın. Hayata ve dünyaya söz söylemekten, vazgeçmeyin. İnanın bana bizler bazı şeyleri anlatmaktan vazgeçmezsek engel denilen şeyleri daha çabuk kaldırırız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 02:33