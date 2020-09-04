Tecavüz zanlısı ölü bulundu

Gerede Havullu Yaylası mevkiinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Gerede’de 87 yaşındaki kadına tecavüz suçundan aranan Menderes Atay’a ait olduğu öğrenildi.

Tecavüz zanlısı ölü bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre Gerede Havullu Yaylası mevkiinde bir erkek cesedi bulundu. Yaylada boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın ölü olduğunu belirledi.

TECAVÜZ ZANLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, geçtiğimiz Haziran ayında 87 yaşındaki S.G. isimli kadına önce darp edip ardından da tecavüz eden ve daha sonra bununla da yetinmeyip yaşlı kadının evini soyduğu belirtilen 4 kişiden biri olduğu tespit edilen Menderes Atay’a ait olduğu belirlendi. Gerede’nin Çoğullu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Atay’ın bir süredir kaçak olduğu belirtilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu ise polis tarafından araştırılmaya başlandı. Atay’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 11:12
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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