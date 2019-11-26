Tecavüzcü dedeye 33 yıl

Haber: C. Kutay AYKAN

Öz torununa cinsel istismarda bulunan 59 yaşındaki dede Fettah G.’nin yaptığı çirkin olaylar, genç kızın olaydan 4 yıl sonra yaptığı itiraf sonrası ortaya çıktı. 13 yaşındayken öz dedesi tarafından birden fazla cinsel istismara uğradığını önce ailesine anlatan genç kız ve ailesinin şikayeti sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde. “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sağlık için tehlikeli madde temin etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından tutuklu olarak yargılanan dede Fettah G., son duruşmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Torunumun psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim, dudaklarından öpmedim. Tek amacım torunuma yardım etmekti” dedi.

KORKUMDAN SÖYLEYEMEDİM

Öz dedesi tarafından birden fazla cinsel istismara uğrayan ve şu an 17 yaşında olan Z.T.’de, “Dedem beni hep kandırdı. Sürekli olarak içki içirtip benimle ilişkiye girdi. Ayrıca yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım” diye konuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, öz torununa birden fazla cinsel istismar uygulayan dede Fettah G.’ye cinsel istismardan 30 yıl, hürriyeti yoksun kılmadan 3 yıl, küçük yaştaki torununa alkol içirtmekten 7 ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 16:22