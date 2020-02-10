Tecavüzcüye 21 yıl hapis

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da bir tavuk işletmesinde tanıştığı 33 yaşındaki A.E. isimli kadına bir yıl boyunca tecavüz eden ve bu olayı başkalarına duyurmaması içinde tehdit eden 51 yaşındaki C.D.’nin son duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede bir yıl boyunca tecavüz ettiği kadının engelli olduğunu bilmediğini savunan C.D., “Ben de tavuk çifliğinde şoför olarak çalışırdım. A.E. il buruda çalışırdım. Arası sıra bir araya gelir, kendi rızasıyla ilişkiye girerdik. Hatta bu işi para karşılığı yaptığı için ilişki sonrası da para öderdim. Engelli olduğunu bilmiyordum. Kendisine zorla tecavüz etmedim” diye savundu.

33 yaşındaki mağdur kadın A.E.’de her seferinde zorla tecavüze uğradığını ve korkusundan dolayı kimseye bir şey anlatamadığını belirterek; “Bu şahıs bir yıl boyunca bana araba içinde, ormanlık alanlarda hatta tavuk çiftliğinde bile tecavüz etti. Engelli olduğumu bildiği içinde hep korkuttu. Cezalandırılmasını istiyorum” demesi üzerine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık C.D.’nin cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit etmek suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.