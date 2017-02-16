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16 Şubat 2017 Perşembe
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    • Tecavüze uğrayan 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

    Bolu'da, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki Hatice U.'ya tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

    16 Şubat 2017 Perşembe 13:06
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    Tecavüze uğrayan 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

     

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleşti. İddiaya göre, Alpağut Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki L.M.Ç. uyuşturucu madde kullandıktan sonra aynı mahallede yaşayan komşusu Hatice U.'nun evine gitti. Yaşlı kadına yardım etmek bahanesiyle evine giren L.M.Ç., yaşlı kadını etkisiz hale getirerek cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 yıl sonra Hatice U.’nun üzerinde bulunan sperm örneklerinden yola çıkılarak L.M.Ç.’ye ulaşıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki L.M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'nitelikli kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan L.M.Ç., “olay günü uyuşturucu madde kullandım. Cinsel saldırıda bulundum ama öldürmedim” dedi.

     

    "65'li yaşlarda olduğunu biliyordum"

     

    Olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten 18 yaşındaki L.M.Ç., "Hatice U.'nun elinde bir kova ile evlerin arasındaki yerde tahtaları kırıp kovaya doldurduğunu gördüm ve bunun üzerine yanına gidip yardım teklif ettim. Kovayı alarak evin içine girdikten sonra montumu çıkardım. Bir süre sonra dışarı çıktım ama montumu içerde unuttuğumu fark ettim. Tekrar montumu almak için içeri girdiğimde kolundan tutarak kanepeye oturttum ve ilişkiye girmek istedim. O istemeyince ben zorla yaptım. Cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden çıkarak kendi evime gittim. Bir süre sonra ambulansların geldiğini görünce Hatice U.'nun evine ben de gittim. Sağlık ekipleri müdahalede bulunuyordu. Ben onu 65'li yaşlarda biliyordum, uyuşturucu madde kullanmasaydım ilişkiye girmezdim" şeklinde konuştu.

     

    "Nasıl öldü bilmiyorum"

     

    Hatice U.'nun tırnaklarının arasından kendisinin DNA örneklerinin çıktığının söylenmesi üzerine L.M.Ç., "Hatice U.'nun nasıl öldüğünü bilmiyorum, boynuna herhangi bir baskı yapmadım. İlişki sırasında aramızda herhangi bir boğuşma veya mücadele olmadı. Tırnaklarında nasıl doku örneklerim kaldı bilmiyorum” dedi.

    Duruşma sonunda mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve sanığın kaçma ihtimali olduğunu belirterek, karar verilmesi için duruşmayı 6 Nisan 2017 tarihine erteledi. 

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