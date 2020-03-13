Tecavüze uğrayan genç kızın feryadı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu iken kalp rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan K.E. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ç.Z. kendi rızasıyla benim arabama geldi ve benden para istediği. Olmadığını söyleyince kendi rızasıyla benimle olmayı istedi. Aracın kapılarını kilitlemedim ve ilişkiden sonra kendisini evin önüne bırakmamı istedi. Kesinlikle zorla bir şey yapmadım” diyerek kendisini savundu.

Sanığın verdiği ifadeye sinirlenen ve olay tarihinde yaşının 15’den küçük olduğunu söyleyen Ç.Z., “Bu adam bana tecavüz ettikten sonra bile beni sürekli rahatsız ediyor. Böyle elini kolunu sallaya sallaya gezmesini istemiyorum. Yeniden tutuklanmasını ve en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Onu gördükçe ve o günü hatırladıkça sinir krizleri geçiriyorum. Kendisiyle sosyal medyadan tanıştık. Bene arabasına davet ettikten sonra. Gölyüzü mahallesinde ıssız bire yere arabayı çekip benim oturduğum arka koltuğa gelerek, perdeleri kapatıp, bana zorla tecavüz etti” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri ir tarihe erteledi.