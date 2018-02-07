Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İmam Hatip Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki akrabası S.Y.’ye zorla tecavüz etmek suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına başlanılan Cihan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, S.Y. ile gönül rızasıyla birlikte olduklarını, kesinlikle zorla ilişkiye girmediğini beraatini istedi.

Cihan Doğan ile akraba olduklarını ve başından geçenleri gözyaşları arasında korku içerisinde anlatan S.Y.; “Olay Ramazan ayında meydan geldi. Cihan akrabamız olduğu için ablası beni ev temizlemeye çağırdı. Bende ablamı kırmayarak eve gittim. Temizlik geç vakitte bitti. Cihan da eve geç geldi. Bende o gece ablamla aynı evde aynı odada kaldık. Sabah Cihan’ın ablası işe gidince aynı evde ikimiz kaldık. Üzerimi değiştirmek için odaya girdim, yarı çıplak haldeyken, birden odaya Cihan girdi ve beni yatağa yatırıp, bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim. Ramazan ayı olduğu için oruç tutuyordum. Tecavüze uğrayınca orucumda bozuldu. Daha sonra yaşım ilerledikçe içimde bu korkunç olayda büyüdü ve intihara kalkıştım. Bir sürü hap yuttum. Daha sonra ziyaretime arkadaşım G.Ç. geldi ve durumu ona anlattım” dedi.

İTİRAFI SES KAYDINA ALDI

Mahkemede tanık olarak dinlenen G.Ç. tecavüz olayının aydınlatılmasında büyük rol oynadı. G.Ç., ifadesinde; “S.Y. aslında benimde akrabam. İntihar ettiğini öğrenince ziyaretine gittim. Çok üzgündü kendisi, baskı yaparak arkadaşımdan tecavüz olayını öğrendim. Hemen Cihan’ın cep telefonu numarasını alarak, Cihan’la bir arabada buluştuk. Hemen cep telefonumun ses kaydını açtım. Cihan, S.Y., yaptıklarını tek tek anlattı. Tecavüz ettiğini itiraf etti. Bu işi de zorla yaptığını açıkladı. Bunların hepsi ses kaydında mevcuttur” demesi üzerine mahkeme heyeti, ses kaydının çözümünün yapıldığını ve Cihan’ın bu kayıtta zorla tecavüz olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği gerekçesiyle mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan zanlının tutuklanmasına karar verdi. Cihan Doğan, tutuklanarak polis gözetiminde cezaevine gönderildi.