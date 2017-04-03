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03 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Tecrübe Konuşuyor’un konuğu Ateş

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu Genç İşadamları Derneği (BOGİAD) tarafından düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor” isimli organizasyona konuk olarak katılarak genç işadamlarıyla iş dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

    03 Nisan 2017 Pazartesi 12:28
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    Tecrübe Konuşuyor’un konuğu Ateş

    Basın Bülteni

    Çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerine devam eden genç işadamlarıyla BOGİAD Loccal’de bir araya gelen TSO Başkanı Türker Ateş, ilk olarak Türkiye’nin ve Bolu’nun genel ekonomik durumu ile ilgili bilgi ve görüşlerini gençlerle paylaştı. Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bolu’daki en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Ateş, Odanın yapısı, işleyişi, Bolu’da iş dünyasının ve sektörlerin durumu hakkında bilgiler vererek “Ticaret ve Sanayi Odası penceresinden Bolu’yu, Türkiye’yi ve hatta dünyayı izliyoruz. Bugün 20 milyon şirketi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin iş dünyası kanadını temsil eden Avrupa Şirketler Meclisi’nde Bolu olarak bir sandalyemiz var. Aynı zamanda TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’nde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk kez bu dönemde yer aldık ve gerek ülkemizin, gerekse iş dünyamızın ekonomik gündemini bu sayede yakından izliyoruz. Biz hedefleri olan bir ülkeyiz. 2023 hedeflerimiz var, 2050 hedeflerimiz var. Türk özel sektörü, Türk iş dünyası büyük bir dinamizm ile çalışıyor ve özellikle yurtdışında ciddi bir saygınlığı var. Yurtdışında yine iş dünyası olarak harikulade bir kaynağımız var. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilerimiz var. Bu kaynaklarımızı ve fırsatları verimli biçimde değerlendirirsek, 2050’ye kalmadan Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaktır. İşadamlarımız sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar. Hükümet de hiç olmadığı kadar işadamlarımızın ve girişimcilerimizin yanında yer alarak onlara çeşitli enstrümanlarla destek veriyor. Taleplerimize hızlı dönüş aldığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci ülkemiz ve ekonomimiz adına, yerelde de İlimizin gelişmesi ve kalkınması adına en verimli biçimde geçirebilmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

    Kendi iş yaşantısı hakkında da bilgiler veren Ateş, deneyimleri ışığında genç işadamlarına çeşitli tavsiyelerde bulundu; ayrıca iş dünyasının gündemindeki konular ile ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. BOGİAD’da görev alan genç işadamlarıyla bir araya gelebilmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Ateş, “Bizler de Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında, hiçbir maddi kazanç ve beklenti olmaksızın, tamamen gönüllülük esasıyla görev yapıyoruz. BOGİAD da 1993 yılından bu yana varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşumuz. Sizlere tavsiyem, BOGİAD ile başladığınız bu görev ve sorumluluk bilincinizi bir adım öteye taşıyarak, bugün 3.500 şirketi çatısı altında buluşturan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda da çeşitli görevler üstlenmenizdir. Odamızın meclisinde, meslek komitelerinde, yönetim organlarında görev ve sorumluluk alın. Çünkü sizler, iş dünyamızın geleceğisiniz ve yarın bu bayrağı devralacak olan isimlersiniz.” dedi.

    Söyleşinin sonunda BOGİAD Başkanı Erkan Bektaş tarafından Başkan Türker Ateş’e bir plaket takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim, Kurulu

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