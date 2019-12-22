Tecrübeli gazeteci KGK temsilcisi oldu

Haber: Ceylan Beykoz
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, ilk kez Ankara Çankaya’daki genel merkez binasında gerçekleşen aralık ayı olağan toplantısında önemli kararlar aldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı ile Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ve Genel Mali Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Mali Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetinkaya ile Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet ve Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır katıldılar. Genel Başkan Dim’in açılış konuşması sonrasında yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi verdiler.
DİM’DEN TEŞEKKÜR
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuruluş onayından sonra iki ay gibi kısa bir sürede restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan genel merkez binasına emek ve destek verenlere teşekkür etti. Dim şunları söyledi: “Sektörümüze ve ülkemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bize her daim destek olan ve bize yüklediği misyonla ülkemiz ve milletimiz adına birer nefer olmamızı sağlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na minnettarız. Konseyimiz yurtiçi ve yurtdışında misyonuna uygun olan çalışmalarını büyük bir özveri ve heyecanla sürdürmektedir. 2020 yılında da en az 3 yurtdışı ve en az 3 de yurtiçi etkinlik planlıyoruz.
‘ÇOK DAVET ALIYORUZ’
Kardeş ülke Ürdün’de haziran ayında bir medya buluşması gerçekleştireceğiz. Mart veya nisan gibi de Balkan coğrafyasında bir etkinliğimiz olabilir. Eylül veya ekim ayında da çok farklı bir coğrafyada olabiliriz. Ülkemizde de bir çok şehrimizden davetler var. Vaktimiz elverdiğince programlamaya gayret edeceğiz. Amacımız, mesleki dayanışmamızı en üst düzeye çıkartarak ülkemiz ve milletimiz adına sinerji yaratmak. Her geçen gün kan kaybeden sektörümüzün sorunlarının çözümü ve emekçilerimizin refahı adına güçlü bir mesleki ve örgütsel yapı olarak inisiyatif almaktan gocunmayız. Her alanda yerli ve milli duruşumuzla saygın bir yer edinmeye başladık. İnşallah birkaç yıl sonra çok farklı ve çok daha güzel şeyler söylüyor ve yapıyor olacağız.”
‘İL TEMSİLCİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN’
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yönetim kurulunun onayıyla 79 ilde temsilcilerin atandığını da belirterek, “Bu vesileyle statümüz gereğince, Ankara ve İstanbul dışındaki illerimizde temsilcilerimizi belirledik ve kendilerine tebliğ ettik. Ayrıca, her temsilcimizin ismini kendi İl Valilik makamına da birer yazıyla bildirdik. Çok titiz bir araştırma ve inceleme neticesinde belirlenen temsilcilerimiz kendi şehirlerinde mesleki kariyerlerinin zirvesinde olan gazetecilerden oluşuyor. Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür eder, hayırlı olması temennisi ve bundan böyle birlikte güzel çalışmalar yapabilmek umuduyla başarılar dilerim” diye konuştu.
İŞTE İL İL TEMSİLCİLERİMİZ
Adana: Savaş Çokduygulu
Adıyaman: İbrahim Aslan
Afyonkarahisar: Mehmet Emin Güzbey
Ağrı: Nihat Aydın
Aksaray: Celil Acar
Amasya: Ferhat Lap
Antalya: Ali Buldu
Ardahan: Özkan Karakaya
Artvin: Tolga Gül
Aydın: Salih Suat Deniz
Balıkesir: Ramazan Demir
Bartın: Levent Çınçın
Batman: Ercan Aslan
Bayburt: Yaşar Yıldız
Bilecik: Mehmet Ergün
Bingöl: Aydın Arik
Bitlis: Recep Gökhan Kılıç
Bolu: Caner Güngör
Burdur: Yusuf Tortop
Bursa: Mesut Demir
Çanakkale: Gökhan Kökçak
Çankırı: İrfan Hoşafçıoğlu
Çorum: Hacı Odabaş
Denizli: Bülent Öztürk
Diyarbakır: M.Veysi İpek
Düzce: Fatih Melih Maradit
Edirne: Lütfü Karakaş
Elazığ: Mustafa Doğan
Erzincan: Suhabi Okumuş
Erzurum: Cihat İncesu
Eskişehir: Can Hacıoğlu
Gaziantep: İbrahim Ay
Giresun: Hakan Karaahmet
Gümüşhane: Sezai Köprülü
Hakkâri: Feyzullah Taş
Hatay: Veysel Cıncık
Iğdır: Cabbar Şıktaş
Isparta: İsmail Altunbaş
İzmir: Banu Şen
Kahramanmaraş: Bekir Doğan
Karabük: Serap Karaoğlu
Karaman: Ahmet Küçükcicibıyık
Kars: Ercüment Daşdelen
Kastamonu: Gürkan Yılmaz
Kayseri: Veli Altınkaya
Kilis: Mehmet Reyhanlı
Kırıkkale: Adem Yılmaz
Kırklareli: İrfan Özeklioğlu
Kırşehir: Sait Yanık
Kocaeli: Cemal Kaplan
Konya: Murat Dönmez
Kütahya: Bahtiyar Ersoy
Malatya: Kemal Deniz
Manisa: Hakan Özen
Mardin: Adnan Avuka
Mersin: Abdullah Biçer
Muğla: Hayati Nizamoğlu
Muş: Bülent Toplu
Nevşehir: Muammer Başer
Niğde: Şerife Türkeş
Ordu: Recep Aydın
Osmaniye: İsrafil Avcı
Rize: Bayram Ali Kavalcı
Sakarya: Zafer Tokuş
Samsun: Yusuf Ziya Çakır
Şanlıurfa: Celal Çiftçi
Siirt: Ayhan Mergen
Sinop: Esra Aksu
Sivas: Naci Yıldız
Şırnak: Sevkan Küden
Tekirdağ: Naci Akyazı
Tokat: Kemal Özdilek
Trabzon: Ahmet Külekçi
Tunceli: Ali Haydar Gözlü
Uşak: Hüsnü Kazım Özler
Van: İkram Kali
Yalova: Saim Çotuk
Yozgat: Tarık Yılmaz
Zonguldak: İbrahim Necati Günay