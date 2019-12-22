Tecrübeli gazeteci KGK temsilcisi oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, ilk kez Ankara Çankaya’daki genel merkez binasında gerçekleşen aralık ayı olağan toplantısında önemli kararlar aldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı ile Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ve Genel Mali Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Mali Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetinkaya ile Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet ve Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır katıldılar. Genel Başkan Dim’in açılış konuşması sonrasında yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi verdiler.

DİM’DEN TEŞEKKÜR

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuruluş onayından sonra iki ay gibi kısa bir sürede restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan genel merkez binasına emek ve destek verenlere teşekkür etti. Dim şunları söyledi: “Sektörümüze ve ülkemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bize her daim destek olan ve bize yüklediği misyonla ülkemiz ve milletimiz adına birer nefer olmamızı sağlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na minnettarız. Konseyimiz yurtiçi ve yurtdışında misyonuna uygun olan çalışmalarını büyük bir özveri ve heyecanla sürdürmektedir. 2020 yılında da en az 3 yurtdışı ve en az 3 de yurtiçi etkinlik planlıyoruz.

‘ÇOK DAVET ALIYORUZ’

Kardeş ülke Ürdün’de haziran ayında bir medya buluşması gerçekleştireceğiz. Mart veya nisan gibi de Balkan coğrafyasında bir etkinliğimiz olabilir. Eylül veya ekim ayında da çok farklı bir coğrafyada olabiliriz. Ülkemizde de bir çok şehrimizden davetler var. Vaktimiz elverdiğince programlamaya gayret edeceğiz. Amacımız, mesleki dayanışmamızı en üst düzeye çıkartarak ülkemiz ve milletimiz adına sinerji yaratmak. Her geçen gün kan kaybeden sektörümüzün sorunlarının çözümü ve emekçilerimizin refahı adına güçlü bir mesleki ve örgütsel yapı olarak inisiyatif almaktan gocunmayız. Her alanda yerli ve milli duruşumuzla saygın bir yer edinmeye başladık. İnşallah birkaç yıl sonra çok farklı ve çok daha güzel şeyler söylüyor ve yapıyor olacağız.”

‘İL TEMSİLCİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN’

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yönetim kurulunun onayıyla 79 ilde temsilcilerin atandığını da belirterek, “Bu vesileyle statümüz gereğince, Ankara ve İstanbul dışındaki illerimizde temsilcilerimizi belirledik ve kendilerine tebliğ ettik. Ayrıca, her temsilcimizin ismini kendi İl Valilik makamına da birer yazıyla bildirdik. Çok titiz bir araştırma ve inceleme neticesinde belirlenen temsilcilerimiz kendi şehirlerinde mesleki kariyerlerinin zirvesinde olan gazetecilerden oluşuyor. Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür eder, hayırlı olması temennisi ve bundan böyle birlikte güzel çalışmalar yapabilmek umuduyla başarılar dilerim” diye konuştu.

İŞTE İL İL TEMSİLCİLERİMİZ

Adana: Savaş Çokduygulu

Adıyaman: İbrahim Aslan

Afyonkarahisar: Mehmet Emin Güzbey

Ağrı: Nihat Aydın

Aksaray: Celil Acar

Amasya: Ferhat Lap

Antalya: Ali Buldu

Ardahan: Özkan Karakaya

Artvin: Tolga Gül

Aydın: Salih Suat Deniz

Balıkesir: Ramazan Demir

Bartın: Levent Çınçın

Batman: Ercan Aslan

Bayburt: Yaşar Yıldız

Bilecik: Mehmet Ergün

Bingöl: Aydın Arik

Bitlis: Recep Gökhan Kılıç

Bolu: Caner Güngör

Burdur: Yusuf Tortop

Bursa: Mesut Demir

Çanakkale: Gökhan Kökçak

Çankırı: İrfan Hoşafçıoğlu

Çorum: Hacı Odabaş

Denizli: Bülent Öztürk

Diyarbakır: M.Veysi İpek

Düzce: Fatih Melih Maradit

Edirne: Lütfü Karakaş

Elazığ: Mustafa Doğan

Erzincan: Suhabi Okumuş

Erzurum: Cihat İncesu

Eskişehir: Can Hacıoğlu

Gaziantep: İbrahim Ay

Giresun: Hakan Karaahmet

Gümüşhane: Sezai Köprülü

Hakkâri: Feyzullah Taş

Hatay: Veysel Cıncık

Iğdır: Cabbar Şıktaş

Isparta: İsmail Altunbaş

İzmir: Banu Şen

Kahramanmaraş: Bekir Doğan

Karabük: Serap Karaoğlu

Karaman: Ahmet Küçükcicibıyık

Kars: Ercüment Daşdelen

Kastamonu: Gürkan Yılmaz

Kayseri: Veli Altınkaya

Kilis: Mehmet Reyhanlı

Kırıkkale: Adem Yılmaz

Kırklareli: İrfan Özeklioğlu

Kırşehir: Sait Yanık

Kocaeli: Cemal Kaplan

Konya: Murat Dönmez

Kütahya: Bahtiyar Ersoy

Malatya: Kemal Deniz

Manisa: Hakan Özen

Mardin: Adnan Avuka

Mersin: Abdullah Biçer

Muğla: Hayati Nizamoğlu

Muş: Bülent Toplu

Nevşehir: Muammer Başer

Niğde: Şerife Türkeş

Ordu: Recep Aydın

Osmaniye: İsrafil Avcı

Rize: Bayram Ali Kavalcı

Sakarya: Zafer Tokuş

Samsun: Yusuf Ziya Çakır

Şanlıurfa: Celal Çiftçi

Siirt: Ayhan Mergen

Sinop: Esra Aksu

Sivas: Naci Yıldız

Şırnak: Sevkan Küden

Tekirdağ: Naci Akyazı

Tokat: Kemal Özdilek

Trabzon: Ahmet Külekçi

Tunceli: Ali Haydar Gözlü

Uşak: Hüsnü Kazım Özler

Van: İkram Kali

Yalova: Saim Çotuk

Yozgat: Tarık Yılmaz

Zonguldak: İbrahim Necati Günay