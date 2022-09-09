Tecrübeli hırsız 9 gün sonra yakalandı

Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz ay sonu sabaha karşı gözüne kestirdiği bir büfenin kapısını levye ile zorlayarak içeriye giren ve hakkında 9 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen 32 yaşındaki R.Ç., büfe ile çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu’nun deneyimli ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR

Huylu huyundan vazgeçmez atasözüne örnek olan ve yaptığı işlerden bir türlü pişmanlık duymayan R.Ç.’nin kasa ile çekmecede bulunan bozuk paralı bile çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Bürosu’ndaki ifadesinin ardından R.Ç., savcılığa sevk edildi.