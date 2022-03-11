TED Bolu Koleji şampiyon oldu!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’de her sene Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen robotik turnuvaları bu yıl da yüzlerce okulun katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenciler dünya sorunlarını ele alarak yaptıkları robot ve yenilikçi projeler ile birbirleriyle yarıştı. 30 bin 658 öğrencinin katıldığı 2022 LEGO League Challenge yarışmasında Türkiye Eğitim Derneği (TED) Bolu Koleji 6.sınıf öğrencileri Ortaokul Türkiye Turnuvaları Şampiyonu oldu. Öte yandan öğrencilerin yaptığı yenilikçi proje jüri üyeleri tarafından Global İnovasyon Ödülüne layık görüldü.

TED Bolu Koleji 6.sınıf öğrencilerinin göstermiş yapmış olduğu proje sonrası ödüle layık görülürken aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan yarışmada hem Türkiye’yi hem de İlimiz Bolu’yu temsil edecek.

LEGO League Challenge First Vakfı, gençlere bilim ve teknoloji alanlarından ilham vermek ve onları bu alanlara özendirmek amacıyla 1989 yılında ABD’de kuruldu.