TED Genel Başkanı Bolu’daydı

Haber: BMA

2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine TED koleji çatısı altına girmeye hazırlanan Öncü Eğitim ve Kültür Vakfı(ÖKEV) bünyesindeki Düzce ve Bolu Kampüslerinde yeni dönem hazırlıkları devam ediyor. Bolu ve Düzce’yi Türkiye’nin en köklü eğitim kurumu olan TED Koleji ile buluşturmaya hazırlanan Öncü Eğitim ve Kültür Vakfı yeni döneme güçlü ve deneyimli bir kadroyla giriyor.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Genel Merkez Geliştirme ekibi, yeni dönem hazırlıklarının devam ettiği TED Bolu Kampüsüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Pehlivanoğlu ve beraberindekileri ÖKEV Başkanı Önder Tonyalı, Bolu TED okulları Kurucu Temsilcisi Av. Egemen Tonyalı ve okul idari kadrosu ağırladı. Okulda incelemelerde bulunan Pehlivanoğlu, Bolu ve Düzce’nin TED eğitim sistemi ile ilk kez tanışacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Pehlivanoğlu, daha sonra beraberinde geliştirme ekibi ile birlikte ÖKEV bünyesindeki okulların idari kadrolarıyla toplantı gerçekleştirdi. Pehlivanoğlu, TED’in beklentilerini fazlasıyla karşılayan fiziki oluşumdan dolayı Tonyalı ve eğitim kadrosunu kutladı.