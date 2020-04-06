TED Koleji Bolu’ Da

Haber: BMA

Öncü Kültür Eğitim Vakfı (ÖKEV) bünyesindeki Öncütürk Koleji eğitime Doğa markasıyla yön verirken, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 1928 kuruluş tarihli ve Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan TED (Türk Eğitim Derneği) akreditasyonu kapsamına alındı.

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime başlayan vakıf okulu, eğitim faaliyetlerine ara vermeden, öğrencilerin derslerinden geri kalmasının önüne geçti. İlimizdeki en büyük özel okul olarak tüm kademelerdeki 608 öğrencisine, üç haftada 29 bin 161 dakika online canlı ders verdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrencileri de canlı ders programına dahil eden Öncütürk Koleji, mevcut uzaktan eğitim programının yanında TED uzaktan eğitim programını da öğrencileriyle paylaştı. Öğrencilerini bu dönemde her zamanki çalışma disipliniyle, akademik ve sosyal-duygusal destek sağlayarak yalnız bırakmadığını; online deneme sınavı, e-içerik, anlık öğretmen desteği, branş dersleriyle öğrenme ağına devam edeceklerini açıklayan kurum, nitelikli kadrosuna ve marka gücüne TED ile güç kattığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 14:37