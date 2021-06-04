Tedavisine Ankara’da devam ediliyor

Haber: N. Halid Altundal

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Alfa Kalıp fabrikasında çalışan İsa Tayşi (38) isimli işçi bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesine kaptırdı. Sağ eli tamamen pres makinesinin altında kalarak ezilen Tayşi’nin sol elinde de hasar oluştu. Tayşi’nin yardım istemesi üzerine işçiler pres makinesini genç işçinin ellerinin üzerinden kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ eli pres makinesinin altında tamamen ezilen Tayşi, ambulansla İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İsa Tayşi burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Ankara’ya sevkedildi.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavisi devam eden İsa Tayşi’nin arkadaşları kan ihtiyacı nedeniyle bağış çağrısında bulundu. Yapılan kan bağışı çağrısında, “0Rh (+) Kan ihtiyacı

Kısa zaman önce talihsiz bir kaza geçiren İsa Tayşi, Ankara İbni Sina Hastanesinde halen tedavi görmektedir. Acil kana ihtiyaç olup kan vermek isteyenlerin Valilik önünde bulunan Kızılay kan toplama aracına İsa Tayşi adına kan vermeleri rica olunur. İrtibat Musa Tayşi 0533 196 95 14” ifadelerine yer verildi.