Tedbir kararı aynen devam edecek

Haber: BMA

Mengen Domuz Alanı mevkiinde bulunan su kaynakları hat çekilerek Gerede’ye aktarılmaya çalışıldı. Mengen Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi üzerine Mengen ile Gerede arasında su kaynağı krizi çıktı. Yaşanan tartışmaların ardından Mengen Belediyesi konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme tarafından alınan tedbir kararı sonrası Temmuz ayında çalışmalar mühürlendi.

TEDBİR KARARI AYNEN DEVAM EDECEK

Mengen Belediyesi tarafından Gerede Belediyesine açılan davanın yeni duruşması Cuma günü görüldü. Yapılan duruşma neticesinde mahkeme tedbir kararının aynen devamına karar verdi. Konuyla ilgili Mengen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gerede Belediyesi’nin ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Domuz Alanı Mevkiindeki su kaynaklarına yapmış olduğu müdahalesinin önlenmesine ilişkin olarak, Belediyemiz ve Karaşehler Köyü Muhtarlığı ile ortaklaşa Mengen Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan ‘Suya Müdahalenin Önlenmesi’ davasının 11.09.2020 tarihli duruşmasında, daha önce ilçemiz lehine verilen tedbir kararının aynen devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 14:00