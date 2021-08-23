Tedbirler 15 Eylül’e kadar sürecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tedbirlerini artırdı. Tabiat parkı ve mili parklar başta olmak üzere yoğun olarak piknik yapılan Aladağlar ve Sarıalan bölgelerinde denetimler sıklaştırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde bölgeyi kontrol eden ekipler, orman içinde bulunan kişileri uyarıyor. Ayrıca ormanlık alanlara giden yolların üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, jandarma timleri tarafından yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra vatandaşlar sesli drone ile ateş, tüp ve mangal yakılmaması konusunda ikaz ediliyor. İkazlara uymayanlara ise idari yaptırım uygulanıyor.

Bolu ve ilçelerindeki ormanlarda alınan geniş kapsamlı tedbirler 15 Eylül'e kadar sürdürülecek.