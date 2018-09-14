Haber: Kasım ŞAHİN

Toplantıya Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği üyeleri katıldı.

Bolu Valiliği Yazı İşleri Müdürü İsmail Gürer yaptığı sunumla yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla alınması gereken tedbirler ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk ve Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol okulların güvenliği için alınacak tedbirler, toplantılarda alınan kararlar, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı nesiller için ilimizde yürütülen projeler hakkında kurumların geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar ve yeni eğitim öğretim dönemi için başlatılacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

“EĞİTİMDE KALİTEYİ NASIL ARTIRACAĞIZ?”

Eğitimin diğer bir önemli unsuru kalitenin artırılması. Eğitimde kaliteyi nasıl artıracağız konusu. Eğitimin sadece tek bir yönü yok. Bu seneki sınavlarda alınan başarıları veya başarısızlıkları mutlaka analiz edin. Okulunuzun bulunduğu durumu görün, yetersizlikleri tespit edin. Bu anlamda ne tedbirler alabiliriz konusunda topyekun bir değerlendirme toplantıları yapın. Tarafsız bir gözle durumunuzu görmeye çalışın. Çözemediğiniz noktalarda da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yardım isteyin. Eğitimin kalitesinin artırılması sadece maddi yönden değil aynı zamanda manevi yönden de önemli. Çünkü yetiştirdiğimiz fertler robot değil. Onların aklını, mantığını iyi bir şekilde kullanmasını sağlarken bir taraftan da onları ruhen doyurmak gelecekte kendi kendilerinden mutlu olan, huzurlu olan, çevresine ailesine, milletine gerçekten yararlı olabilecek insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Biz çocuklarımız için ne yapabiliriz? Çocuklarımıza sadece belli konuları ezberleterek, derslerinde branşla ilgili bilgileri vererek bunu başaramayız. Onlara, milletimizi, ülkemizin ideallerini anlatarak iyi bir insan olmanın gerekliliğini anlatarak, insanlık için, milletimiz için ne kadar değerli olduklarını anlatarak ve onlara kendi karakterlerini, yeteneklerini geliştirebileceği serbest bir ortam hazırlayarak, hayallerini geliştirmelerine fırsat vererek, bunu başarabiliriz.

“POLİSLERİMİZ VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZ BİRLİKTE GÖREV ALACAK”

Hassasiyet taşıyan okullarımızda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel güvenlik görevlilerimiz polislerimizle birlikte görev yapacaklar. Risk durumu 1. ve 2. derece olan okullarımıza devamlı görev yapmak üzere polis verilecek. Polislerimiz bu okullarda sabit olarak görev yapacak ve özel güvenlik görevlilerimizle beraber okullarımızı devamlı denetim halinde tutacaklar. Geçen yıl özel güvenlik uygulaması yapılan 40 okulumuzda bu uygulama ciddi bir yarar sağladı. Geçtiğimiz yıl okullarımızda özel güvenlik görevlilerimiz vardı ve bu son derece iyi oldu. Bu uygulama bu yıl da genişletilerek devam edecek.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Eğitim kalitesi dedik, güvenlik dedik ve diğer taraftan da çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi önemli. Bu husus öncelikle aileleri ilgilendiriyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi, sağlıklı beslenmesi ve sağlık durumlarının devamlı gözetim altında bulundurulması öncelikle ailelerin vazifesi ama eğitim işine tek noktadan bakmadığımız için çocuklarımızın sağlığını da her zaman önemsemekteyiz. Bu noktada da İl Sağlık Müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle Beyaz Bayrak alan okullarımız temizlik noktasında Beslenme Dostu Okul Uygulamasına geçerlerse bizim için gurur verici olacaktır. Abur cuburla beslenme, özellikle hazır tüketim maddelerinin içine koyulan katkı maddeleri nedeniyle çocuklarımızın aşırı kilo aldıklarını görüyoruz. Bir insan çok iyi tahsil alabilir, çok da başarılı olabilir ama sağlığı yerinde değilse hayat onun için bir eziyete döner. Bu nedenle ailelerle de işbirliği yaparak özellikle obezlik konusunda sıkıntısı olan çocuklarımızı takip etmemiz lazım. Diğer taraftan çocuklarımızın diş ve göz sağlıklarının da takip edilmesine, tarama çalışmalarına önem vereceğiz. Sizlerden de bu konuda katkılar bekliyoruz. Okul yönetiminde demokratik bir yönetim anlayışı benimseyin. Ben en iyisini bilirim, ben en iyisini yaparım gibi tavırlarla hareket etmeyin. Çünkü artık çağımız yönetme, idare çağı değil yönetişim yani birlikte yönetme çağı. Sizler okulu öğretmenlerinizle velilerimizle birlikte yöneteceksiniz. Buna çocuklarımızın düşüncelerini almayı da ekleyelim. Böyle yaparsak başarımız daha anlamlı hale gelir. Yoksa başarı sağladığınızda kendi kendinizle övünürsünüz.

“İYİ NESİLLER YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Önemli olan geleceğe gerçekten gurur duyacağımız, ülkemizin birlik ve beraberliğini emanet edeceğimiz nesiller bırakmak. Bu üzerimizdeki bir sorumluluktur. Bu bütün kamu yöneticilerinin, devletten aylık alan, milletin vergisinden aylık alan herkesin boynunun borcudur. Bu sorumluluğu hiçbir zaman unutmayalım. Bu sorumluluk Suriye’de, Doğu’da memleketimiz için kanlarını canlarını vermeye hazır insanlara karşı da borcumuzdur. Bu uğurda tarihten beri verdiğimiz şehitlerimize, Gazilerimize olan minnet borcumuzdur. Bu sorumluluk duygusuyla hareket edelim. İyi niyetle çalışalım, dürüst olalım. Bundan sonra başarımızın arttığını ve arzu ettiğimiz noktada nesilleri yetiştirdiğimizi göreceğiz.” İfadelerini kullandı.

BESLENME DOSTU OKULLAR PROJESİ

Toplantı katılımcıların soru cevap kısmında ilgili konularda istek ve görüşlerini belirtmesi ve “Beslenme Dostu Okullar Projesi” kapsamında Bolu’da sertifika almaya hak kazanan 25 okulun müdürüne sertifika verilmesiyle son buldu.