Tedbirler sonuç verdi



Haber:N.Halid Altundal

Tüm dünyada yaklaşık 1 yıldır etkisini sürdüren korona virüs vaka sayısı, alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalarla düşüşe geçmeye başladı. Günlük vaka sayılarının 30 binlere ulaştığı Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar sonuç vermeye devam ediyor. Akşam saat 21.00 ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları etkisini gösterdi. Bolu’da, vaka sayılarında yüzde 70 oranında gerileme yaşanırken günlük vaka sayısının % 70 düştüğü kaydedildi. Yaşanan düşüşe rağmen tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer ildeki yoğun bakım yatak sayısı doluluk oranının da gerilediğini belirttiler. Vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte hastanede yatak doluluk oranları ve yoğun bakım doluluk oranları da belirgin şekilde azaldı.

Özellikle de servis hastalarında gözle görülür bir azalma yaşandı. Vaka sayılarında yaşanan azalma ile beraber yoğun bakım vaka sayılarında istenilen seviyede azalma henüz tam anlamıyla yok.