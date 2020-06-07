Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Haziran ayı normalleşme planları çerçevesinde milli parkların da tekrar faaliyete açılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) İl Müdürlüğü de ilimiz Bolu’daki tabiat parklarında gerekli önlemleri almak için çalışmalarına başladı.

“TEDBİRLERE UYULMASINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ”

Bu kapsamda DKMP ekipleri ilimizin uğrak yerleri olan tabiat parklarında vatandaşlar için gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Konuyla ilgili DKMP’den yapılan açıklamada, “Tüm korunan alanlarımızda covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme tabelaları, dezenfektan üniteleri, sosyal mesafe bantları hazırlanmıştır. Alanlarımıza maskesiz ziyaretçi kabul edilmemektedir. Alınan tedbirlere uyulmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.