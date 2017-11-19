Haber: BMA

Geçtiğimiz senelerde Türkiye genelinde birçok ilde uygulamaya alınan TEDES uygulaması Gerede’de faaliyete girecek. Hız ve ışık ihlallerinin önüne geçilerek, mal ve can kaybının önlenmesi amacıyla uygulamaya alınacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) 21 Kasım Salı gününden itibaren devreye girecek ve bu tarihten sonra gerçekleşecek kırmızı ışık ve hız ihlallerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ceza işlemi uygulanacak.

Yapılan trafik ihlallerinin kameralar tarafından tespit edilip, kural ihlali yapanların cezalarının elektronik ortamda yazılacağını ve yazılan Trafik İdari Para Cezalarının ihlali yapan sürücülerin adreslerine gönderileceğini belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Belediyeden yapılan duyuruda Hız Koridoru İhlal Tespit Sistemi’nin Osmanlı Caddesi (Üniversite Yolu), D-100 Karayolu üzerinde Ankara istikameti ve Bolu istikametinde 6 adet, Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ‘nin ise D-100 karayolu üzeri Sabancı kavşağında gidiş-geliş olmak üzere 2 adet kurulduğu belirtildi.