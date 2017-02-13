HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir birlikte teğmen olarak görev yaptığı öğrenilen Emre Ç. ile Fethullahçı Terör Örgütü’ne ait kurumların yönetimlerini sağlayan Polat A.Ş. çalışanı ‘abla’ konumundaki Hafize T. Karabük’te gözaltına alınarak Bolu’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.