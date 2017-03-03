Haber: Esra ÖZTÜRK

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 2016 Hava kirliliği raporuna göre Bolu başta olmak üzere birçok ilde hava kirliliği Dünya Örgütü’nün belirlediği sınırın üzerinde olduğu görülüyor. Çevre Derneği Başkanı Doçent Doktor Güner Sümer, Çevre Mühendisleri Odası’nın 2016 Hava kirliliği raporunun ciddiye alınmasını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi izleme istasyonu verilerinin kullanıldığı rapora göre Düzce, Bolu, Edirne, İstanbul, Ankara, Iğdır, İzmir, Muş, Tokat, Denizli ve Samsun da hava kirliliği açısından ciddi sorunlar yaşandığı görülüyor. Bu raporda Bolu’nun 20 Ocak’ta PM 10 kirleticisinin değeri 330 mikrogram /metreküp olarak ölçüldü. Yani DSÖ ve AB sınır değeri olan 50 mikrogram/ metreküpün yaklaşık 7 katı. 1 yılda sınır değer 43 gün aşıldı.