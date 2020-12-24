Tehlike çanları!

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını dolayısıyla su kullanımı normalin kat kat üzerine çıktı. Bölgemizde bu yıl beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle su kaynağında meydana gelen azalma kuralık riskini de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Eylül-Ekim-Kasım aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında ilimiz Bolu ‘Şiddetli Kuraklık’ seviyesinde görünüyor. Yayınlanan harita sonrası Gölköy Barajında kalan su oranı merak konusu oldu. Devlet Su İşleri(DSİ) yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre Gölköy’de su seviyesi yüzde 21’ler seviyesinde. 4 milyon metreküp civarında suyun bulunduğu Gölköy Barajının hiç yağış olmasa dahi 3 ay yetecek kadar su ihtiyacımızı karşılayabileceği yetkililerce belirtiliyor. Su seviyesini bizzat görmek için gittiğimiz Gölköy’de karşılaştığımız manzara ise hiç iç açıcı değil. Su seviyesinin onlarca metre çekildiği gölde ortaya çıkan adacıklar su tasarrufuna özen göstermemiz gerektiğine işaret ediyor.

“1 BUÇUK AYLIK SUYUMUZ KALDI”

Gölköy’deki son durumla ilgili görüşlerini aldığımız Hüseyin Aykan, “Doluluk 5’te 1 seviyesine düşmüş durumda. Gölköy’ün ortalama en derin yerinin 30 metre olduğu düşünülürse şu anda 6-7 metrelik su kalmış durumda. Önümüzdeki bir hafta içinde de kar ve yağmur görünmüyor. Kış mevsiminin ortasındayız. En fazla yağışı alması gereken günler. Ama bugün itibariyle -biraz kar çiseledi ama- suda bir hareket yok. 3 aylık bir suyumuz kaldığını söylüyorlar, ama bu suyun tamamını kullanırsak. Bu suyun tamamını kullanamayacağız. Çünkü 3-5 metre daha düştüğü zaman artık dip çamurunu çekmeye başlayacak. Sistemde de sorunlar oluşmaya başlayacak. Yani en fazla 1-1 buçuk aylık suyumuz kaldı” dedi.

“BOLU HALKININ SUYU ÇOK İDARELİ KULLANMASI LAZIM”

Bolu’nun aylık su kullanımının yaklaşık 1 milyon metreküp üzerinde olduğunu belirten Aykan ayrıca, “Bizim buradan vatandaşlarımıza şunu söylememiz gerekiyor; Özellikle bahçe sulamaları ve tarla sulamaları… Bu sulamaları yapmamaları gerekiyor. Çünkü ne kadar çok su kullanırsak o kadar hızlı tükenecek bu su. Tabi yağış bekleniyor deniyor, ancak Mart’tan beri doğru düzgün yağış düşmedi.

Önemli bir ekosistem var burada. Suda yaşayan balıklar ve diğer canlılar var. Bunlar için de önemli problemler doğacak. O yüzden Bolu halkının suyu çok idareli kullanması lazım. Tabiri yerindeyse suyu kullanırken cimri davranması lazım. Önümüzde çok sağlıklı yağışlar gözükmüyor. Karadere suları gelecek diyoruz, ama onlara da güvenmeyelim. Çünkü çalışmalar -her şey yolunda- giderse neredeyse bir yıla yakın daha iş var orada. Bir yıl sonra Karadere suları gelmiş olacak. O yüzden biz bir yıl daha Gölköy’e mahkumuz ve Gölköy suyu kısıtlı. Eğer böyle giderse bir ay içerisinde sıkıntılar baş gösterecek. Kesintiler yaşamamak için suyumuzu idareli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.