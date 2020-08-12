Tehlikeli böcek Gölcük’te görüldü!

Özel Haber: N. Halid Altundal

2014 yılında İstanbul’daki ağaçlara yerleşen ve Çin’den geldiği tahmin edilen büyük teke böceği yüzünden bin 300 civarında ağaç kesilmişti. Bitkilere ve ağaçlara büyük zarar veren büyük teke böceği Bolu’ya yaşayan öğretmen Salih Ay tarafından ilimizin önemli doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkında görüldü.

Böceğin görüntülerini çeken Salih Ay şu açıklamalarda bulundu: “Uzak doğu ülkelerinde görülen ve bitki dünyasının kanseri olarak bilinen uzun antenli büyük teke böceği Gölcük Tabiat Parkında görüldü. Böcek ülkemizde ilk olarak 2014 Haziran ayında İstanbul Fatih ve Zeytinburnu’nda görülmüş, iki kilometrekarelik alan karantina altına alınmıştı. Böcek yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor. Kereste ticareti aracılığıyla Çin’den geldiği sanılan böcek nedeniyle İstanbul’da kırmızı alarm verilmiş ve İBB ekipleri böceğin yerleştiği bin üç yüz ağacı kesme kararı almıştı. Ülkemizin ve şehrimizin göz bebeği olan Gölcük Tabiat Parkını korumak için yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

Gölcük’te görülen zararlı uzun antenli büyük teke böceğiyle ilgili yetkili makamların harekete geçip geçmeyeceği merak konusu olurken konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama ise henüz yapılmış değil.

TEKE BÖCEĞİ

Bu böcek türü özellikle Uzak doğudaki ülkelerde yaşayan özellikle dünyadaki bütün bitkilerin kanseri şeklinde bilinen uzun antenli diğer adı "anoplophora chinensis" olarak tanınmaktadır. Teke böceğinin ergen olanlarının boyu yaklaşık olarak 15-20 mm ve renkleri de siyahtan sarı ve esmer renge dönen bir böcek türüdür. Teke böceğinin ortada ve her iki yanında olmak üzere üç siyah renkte leke ve beyaz renkler bulunmaktadır.

TEKE BÖCEĞİNİN ZARARLARI

Bu böcek türü ev kirişlerinde, tavan kısımlarında ve döşemelere büyük oranda zarar vermektedir. Zarar uğramış olan sağlam diri odunlar ise, teke böceğinin zararından sonra tam anlamı ile kullanılamayacak bir hale gelmektedir. Ancak bu odunlara kişi dışarıdan baktığı zaman yalnızca oval şeklinde bir çıkış deliği mevcut olmaktadır. Teke böceğinin tasallutu buradan bakıldığında kesinlikle görülmez. Görülen bu çıkış deliklerinin önünde sadece incelen öğüntüler görülmektedir. Çoğunlukla teke larvalarının bulunduğu yollar birbirleriyle bağlantılı ve kısa olarak derinlere doğru ilerleme göstermektedir. Teke böcekleri özellikle çatı kısmındaki sağlıklı olan odun parçalarına büyük oranda zarar verdiklerinden dolayı çatıların uzun süren ömrünü 15-25 seneye çökertmektedir. Ayrıca teke böcekleri telgraf ve telefon direkleri ile tahta perdelere vermiş olduğu zararlardan ötürü bunların yenilenmesi genellikle ekonomik açıdan büyük bir yük teşkil etmektedir. Aynı zamanda teke böceklerinin zarar verdiği diğer bir ağaç cinside iğne yapraklı olan ağaç türüdür.